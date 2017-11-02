Екс-працівнику кримського СБУ, причетному до катування Р.Параламова, повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Колишньому працівнику кримського СБУ, причетному до позбавлення волі та катуванню Ріната Параламова, повідомлено про підозру, передає УНН з посиланням на повідомлення прокуратури Автономної Республіки Крим у Facebook.
"Під час досудового розслідування проведено комплекс слідчих дій, судово-медичних та судово-психіатричної експертиз та зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру колишньому співробітнику ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим, який перейшов на сторону окупаційної влади та почав працювати у ФСБ", - повідомила прокурор відділу прокуратури АР Крим Юлія Усенко.
Також прокуратура опублікувала фотороботи причетних до проведення незаконного обшуку в місці проживання Ріната Параламова, позбавлення його волі та катування.
"Прокуратура Автономної Республіки Крим звертається до громадян, які можуть ідентифікувати цих осіб, повідомляти прокуратуру автономії. Будь-яка інформація є цінною для слідства", - додається у повідомленні.
На фотороботах зображені слідчий та жінка, ймовірно медпрацівник, яка робила Параламову укол.
Як повідомляв УНН, співробітники ФСБ РФ затримали 13 вересня кримського татарина Рената Параламова в окупованому Криму, а 14 вересня чоловіка знайшли побитим.
Нагадаємо, мати кримського татарина Рената Параламова, якого катували після обшуку, запросили 20 вересня, в ФСБ на прийом.
Також, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом насилля щодо кримського татарина Р.Параламова.