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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 40475 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 100317 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103270 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102788 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Экс-работнику крымского СБУ, причастному к пыткам Р.Параламова, сообщено о подозрении

Экс-работнику крымского СБУ, причастному к пыткам Р.Параламова, сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 8686 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Бывшему работнику крымского СБУ, причастному к лишению свободы и пыткам Рината Параламова, сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры Автономной Республики Крым в Facebook.

"Во время досудебного расследования проведен комплекс следственных действий, судебно-медицинских и судебно-психиатрической экспертиз и собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении бывшему сотруднику ГУ СБУ в Автономной Республике Крым, который перешел на сторону оккупационной власти и начал работать в ФСБ", - сообщила прокурор отдела прокуратуры АР Крым Юлия Усенко.

Также прокуратура опубликовала фотороботы причастных к проведению незаконного обыска в месте проживания Рината Параламова, лишению его свободы и пытки.

"Прокуратура Автономной Республики Крым обращается к гражданам, которые могут идентифицировать этих лиц, сообщать прокуратуру автономии. Любая информация является ценной для следствия", - добавляется в сообщении.

На фотоработах изображены следователь и женщина, вероятно медработник, которая делала Параламову укол.

Как сообщал УНН, сотрудники ФСБ РФ задержали 13 сентября крымского татарина Рената Параламова в оккупированном Крыму, а 14 сентября мужчину нашли избитым.

Напомним, иметь крымского татарина Рената Параламова, которого пытали после обыска, пригласили 20 сентября, в ФСБ на прием.

Также, прокуратура открыла уголовное производство по факту насилия в отношении крымского татарина Р.Параламова.

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