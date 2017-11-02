Экс-работнику крымского СБУ, причастному к пыткам Р.Параламова, сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Бывшему работнику крымского СБУ, причастному к лишению свободы и пыткам Рината Параламова, сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры Автономной Республики Крым в Facebook.
"Во время досудебного расследования проведен комплекс следственных действий, судебно-медицинских и судебно-психиатрической экспертиз и собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении бывшему сотруднику ГУ СБУ в Автономной Республике Крым, который перешел на сторону оккупационной власти и начал работать в ФСБ", - сообщила прокурор отдела прокуратуры АР Крым Юлия Усенко.
Также прокуратура опубликовала фотороботы причастных к проведению незаконного обыска в месте проживания Рината Параламова, лишению его свободы и пытки.
"Прокуратура Автономной Республики Крым обращается к гражданам, которые могут идентифицировать этих лиц, сообщать прокуратуру автономии. Любая информация является ценной для следствия", - добавляется в сообщении.
На фотоработах изображены следователь и женщина, вероятно медработник, которая делала Параламову укол.
Как сообщал УНН, сотрудники ФСБ РФ задержали 13 сентября крымского татарина Рената Параламова в оккупированном Крыму, а 14 сентября мужчину нашли избитым.
Напомним, иметь крымского татарина Рената Параламова, которого пытали после обыска, пригласили 20 сентября, в ФСБ на прием.
Также, прокуратура открыла уголовное производство по факту насилия в отношении крымского татарина Р.Параламова.