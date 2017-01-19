Екс-посадовцю Фонду держмайна оголосили підозру в службовій недбалості
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Прокуратурою Київщини повідомлено про підозру екс-начальнику одного з відділів Фонду держмайна України, службова недбалість якого завдала збитків державі на майже 3 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Прокуратурою оголошено про підозру екс-начальнику одного з відділів Регіонального відділення Фонду держмайна України по Київській області, за фактом службової недбалості, що спричинила державі збитки на майже 3 млн гривень.
Встановлено, що у січні 2015 року між Регіональним відділенням Фонду держмайна України та одним із товариств укладено договір оренди нежитлового приміщення будівлі цеху бортового харчування та твердого покриття біля нього, яке знаходиться у ДП "МА"Бориспіль".
Укладенню зазначеного договору передувала процедура конкурсу з визначення організації-оцінювача, що встановить об’єктивну вартість державного майна, якою станом на 31 травня 2014 року визначено вартість орендованого майна у сумі майже 45 млн грн.
Водночас, не дивлячись на те, що згідно чинного законодавства звіт про вартість майна дійсний лише протягом шести місяців, через недбалість колишнього начальника відділу Регіонального відділення ФДМ України, на якого згідно службових повноважень покладено обов’язки щодо формування та перевірки пакету документів, необхідних для укладення договору оренди, вказаний звіт безпідставно використано після закінчення терміну його дії для визначення плати за користування державний майном — цехом бортового харчування.
Однак, вартість майна, що передане в оренду на момент укладення договору, тобто 28 січня 2015 року, зросла на понад 10 мільйонів гривень.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.