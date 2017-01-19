Экс-чиновнику Фонда госимущества объявили подозрение в служебной халатности
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении экс-начальнику одного из отделов Фонда госимущества Украины, служебная халатность которого нанесла ущерб государству почти на 3 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Прокуратурой объявлено о подозрении экс-начальнику одного из отделов Регионального отделения Фонда госимущества Украины по Киевской области, по факту служебной халатности, повлекшей государству ущерб почти 3 млн гривен.
Установлено, что в январе 2015 года между Региональным отделением Фонда госимущества Украины и одним из обществ заключен договор аренды нежилого помещения здания цеха бортового питания и твердого покрытия у него, которое находится в ГП "МА "Борисполь".
Заключению указанного договора предшествовала процедура конкурса по определению организации-оценщика, который установит объективную стоимость государственного имущества, которой по состоянию на 31 мая 2014 года определена стоимость арендованного имущества в сумме почти 45 млн грн.
В то же время, несмотря на то, что согласно действующему законодательству отчет о стоимости имущества действителен только в течение шести месяцев, из-за халатности бывшего начальника отдела Регионального отделения ФГИ Украины, на которого согласно служебных полномочий возложены обязанности по формированию и проверке пакета документов, необходимых для заключения договора аренды, указанный отчет безосновательно использован после окончания срока его действия для определения платы за пользование государственным имуществом - цехом бортового питания.
Однако, стоимость имущества, переданного в аренду на момент заключения договора, то есть 28 января 2015 года, выросла более чем на 10 млн гривен.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.