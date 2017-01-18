Екс-посадовця податкової служби на Рівненщині засуджено за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Екс-керівника районного підрозділу Державної податкової служби в Рівненській області засуджено до 5 років позбавлення волі за одержання хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.
Встановлено, що посадовець вимагав та отримав у 2013 році хабар в розмірі 25 тис грн від підприємця за не нарахування до сплати податкових зобов’язань та складання довідок про відсутність порушень податкового законодавства.
Не погодившись із вироком суду першої інстанції, прокуратура Рівненської області внесла апеляційну скаргу у зв’язку із м’якістю призначеного екс-керівнику одного з районних підрозділів Державної податкової служби України в Рівненській області за вчинення корупційного злочину покарання, а саме — застосування іспитового строку.
За результатами розгляду апеляційної скарги та принципової позиції прокурора у судовому засіданні 17.01.2017 апеляційним судом Рівненської області скасовано вирок суду першої інстанції та ухвалено новий, відповідно до якого екс-керівника районного підрозділу ДПС України в Рівненській області визнано винним в одержанні хабара, поєднаного із вимаганням, і засуджено до 5 років позбавлення волі.
А також чиновника позбавлено права обіймати посади, наділені владними та організаційно-розпорядчими функціями, строком на 3 роки, спеціального звання та конфісковано все майно. Засудженого взято під варту одразу після оголошення вироку.