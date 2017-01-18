Экс-работника налоговой службы в Ровенской области осудили за взяточничество

Установлено, что должностное лицо требовало и получило в 2013 году взятку в размере 25 тыс. грн от предпринимателя за не начисление к уплате налоговых обязательств и составление справок об отсутствии нарушений налогового законодательства.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, прокуратура Ровенской области внесла апелляционную жалобу в связи с мягкостью назначенного экс-руководителю одного из районных подразделений Государственной налоговой службы Украины в Ровенской области за совершение коррупционного преступления наказание, а именно - применение испытательного срока.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы и принципиальной позиции прокурора в судебном заседании 17.01.2017 апелляционным судом Ровенской области отменен приговор суда первой инстанции и принят новый, согласно которому экс-руководитель районного подразделения Государственной налоговой службы Украины в Ровенской области признан виновным в получении взятки, совмещенной с вымогательством и приговорен к 5 годам лишения свободы.

А также экс-руководителя лишили права занимать должности, наделенные властными и организационно-распорядительными функциями, сроком на 3 года, специального звания и конфисковано все имущество. Осужденный взят под стражу сразу после оглашения приговора.