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Экс-работника налоговой службы в Ровенской области осудили за взяточничество

Экс-работника налоговой службы в Ровенской области осудили за взяточничество

Киев • УНН

 • 8402 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Экс-руководителя районного подразделения Государственной налоговой службы в Ровенской области приговорили к 5 годам лишения свободы за получение взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

Установлено, что должностное лицо требовало и получило в 2013 году взятку в размере 25 тыс. грн от предпринимателя за не начисление к уплате налоговых обязательств и составление справок об отсутствии нарушений налогового законодательства.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, прокуратура Ровенской области внесла апелляционную жалобу в связи с мягкостью назначенного экс-руководителю одного из районных подразделений Государственной налоговой службы Украины в Ровенской области за совершение коррупционного преступления наказание, а именно - применение испытательного срока.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы и принципиальной позиции прокурора в судебном заседании 17.01.2017 апелляционным судом Ровенской области отменен приговор суда первой инстанции и принят новый, согласно которому экс-руководитель районного подразделения Государственной налоговой службы Украины в Ровенской области признан виновным в получении взятки, совмещенной с вымогательством и приговорен к 5 годам лишения свободы.

А также экс-руководителя лишили права занимать должности, наделенные властными и организационно-распорядительными функциями, сроком на 3 года, специального звания и конфисковано все имущество. Осужденный взят под стражу сразу после оглашения приговора.

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