Екс-поліцейський отримав шість років за торгівлю наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Донеччині екс-поліцейського за розповсюдження наркотиків засуджено до шести років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Суд визнав колишнього інспектора Слов’янської поліції винним у торгівлі наркотиками.
Встановлено, що 26-річний екс-правоохоронець за місцем свого проживання у приватному секторі міста Слов’янськ налагодив постійний збут наркотичних засобів місцевим жителям. Крім того, чоловік у господарській будівлі свого домоволодіння організував місце для вживання наркотичного засобу – канабісу.
Поліцейського було затримано у квітні 2016 під час чергового збуту канабісу. У нього вилучили 1200 грн за черговий реалізований наркотичний засіб, а також інші наркотики, підготовлені для реалізації. Окрім цього, в ході обшуку домоволодіння правоохоронця виявлені саджанці коноплі. Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляд тримання під вартою.
Наразі суд визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та засудив до шести років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.
Як повідомляв УНН, запорізьких підполковників спіймали на торгівлі наркотиками.