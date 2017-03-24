Экс-полицейский получил шесть лет за торговлю наркотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Донецкой области экс-полицейского за распространение наркотиков приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Суд признал бывшего инспектора Славянской полиции виновным в торговле наркотиками.
Установлено, что 26-летний экс-правоохранитель по месту жительства в частном секторе города Славянск наладил постоянный сбыт наркотических средств местным жителям. Кроме того, мужчина в хозяйственной постройке своего домовладения организовал место для употребления наркотического средства - каннабиса.
Полицейского задержали в апреле 2016 г. во время очередного сбыта каннабиса. У него изъяли 1200 грн за очередное реализованное наркотическое средство, а также другие наркотики, подготовленные для реализации. Кроме этого, в ходе обыска домовладения правоохранителя обнаружены саженцы конопли. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к шести годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.
Как сообщал УНН, запорожских подполковников поймали на торговле наркотиками.