Екс-співробітника прокуратури судитимуть на Запоріжжі за незаконне поводження з боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. За обвинуваченням у хабарництві та незаконному поводженні з бойовими припасами судитимуть екс-начальника Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Встановлено, що прокурор вимагав від одного з фермерів неправомірну вигоду в сумі 175 тис грн за непритягнення його до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки), закриття цього провадження та надання можливості безперешкодно зібрати вирощений ним врожай на земельній ділянці.
В ході проведення особистого обшуку прокурора, а також обшуків за місцем проживання прокурора та у транспортному засобі, яким він користувався, виявлено і вилучено грошові кошти та велику кількість бойових припасів, які останній незаконно придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ та за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Наразі обвинувальний акт передано до суду.