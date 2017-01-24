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Екс-співробітника прокуратури судитимуть на Запоріжжі за незаконне поводження з боєприпасами

Екс-співробітника прокуратури судитимуть на Запоріжжі за незаконне поводження з боєприпасами

Київ • УНН

 • 6790 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. За обвинуваченням у хабарництві та незаконному поводженні з бойовими припасами судитимуть екс-начальника Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

 

Встановлено, що прокурор вимагав від одного з фермерів неправомірну вигоду в сумі 175 тис грн за непритягнення його до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки), закриття цього провадження та надання можливості безперешкодно зібрати вирощений ним врожай на земельній ділянці.

В ході проведення особистого обшуку прокурора, а також обшуків за місцем проживання прокурора та у транспортному засобі, яким він користувався, виявлено і вилучено грошові кошти та велику кількість бойових припасів, які останній незаконно придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ та за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Наразі обвинувальний акт передано до суду.

 

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