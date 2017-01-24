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Экс-сотрудника прокуратуры будут судить в Запорожской области за ​​незаконное обращение с боеприпасами

Экс-сотрудника прокуратуры будут судить в Запорожской области за ​​незаконное обращение с боеприпасами

Киев • УНН

 • 6790 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. По обвинению во взяточничестве и незаконном обращении с боеприпасами будут судить экс-начальника Куйбышевского отдела Бердянской местной прокуратуры Запорожской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

 

Установлено, что прокурор требовал от одного из фермеров неправомерную выгоду в сумме 175 тыс. грн за непривлечение его к уголовной ответственности в уголовном производстве по ч. 1 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка), закрытие этого производства и предоставления возможности беспрепятственно собрать выращенный им урожай на земельном участке.

В ходе проведения личного обыска прокурора, а также обысков по месту жительства прокурора и в транспортном средстве, которым он пользовался, обнаружены и изъяты денежные средства и большое количество боеприпасов, которые последний незаконно приобрел и хранил без цели.

Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Обвинительный акт передали в суд.

 

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