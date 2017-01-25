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Екс-перший віце-прем'єр назвав безглуздою "мовну" дискусію

Екс-перший віце-прем'єр назвав безглуздою "мовну" дискусію

Київ • УНН

 • 7886 перегляди

КИЇВ. 25 СІЧНЯ. УНН. На думку екс-першого віце-прем’єра Сергія Арбузова “мовна” дискусія в Україні є надуманою українськими політиками, оскільки це питання зараз не є головною проблемою в країні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Захлеснувші соціальні мережі "мовна“ дискусія здається мені надуманою і, більш того, безглуздою. Надуманою тому, що зовсім не мова зараз є головною проблемою країни. Якщо Україна не вийде з затяжної політичної і економічної кризи, то скоро може не стати держави, в якому окремі політики збираються насаджувати українську мову. Безглуздою ж дана дискусія є з тієї причини, що російська мову в Україні це не проблема, а перевага. Як англійська мова в Ірландії.

Всім відома історія боротьби ірландців за незалежність, ніхто не ставить під сумнів їх патріотизм. Однак, у місцевих політиків вистачило розуму не рубати сук, на якому можна сидіти. В Ірландії згідно з Конституцією дві офіційні мови — ірландський і англійський. І саме таке ставлення держави до англійського, разом з продуманою податковою політикою, дозволило Ірландії стати Меккою для англомовного бізнесу. Найбільші світові корпорації розміщують зараз свої головні офіси в Ірландії, поповнюючи бюджет цієї країни”, — написав С.Арбузов.

Також він зазначив, що на його думку, Україна може використати своє географічне положення і гуманітарні зв’язки із з РФ та іншими країнами СНД на благо розвитку бізнесу.

“Україна, завдяки своєму географічному положенню і розвиненості гуманітарних зв’язків з Росією та іншими країнами СНД, цілком може стати Меккою для бізнесу російськомовного. І нерозумно, навіть злочинно, відмовлятися від такої можливості. У нас немає нафти, немає газу, але є російська мова. І ми цілком можемо її "продавати“”, — додав С.Арбузов.

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