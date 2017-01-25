Экс-первый вице-премьер назвал бессмысленной "языковую" дискуссию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. По мнению экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова, "языковая" дискуссия в Украине является надуманной украинскими политиками, поскольку этот вопрос сейчас не является главной проблемой в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Захлестнувшая социальные сети "языковая" дискуссия кажется мне надуманной и, более того, бессмысленной. Надуманной потому, что вовсе не язык сейчас является главной проблемой страны. Если Украина не выйдет из затяжного политического и экономического кризиса, то скоро может не стать государства, в котором отдельные политики собираются насаждать украинский. Бессмысленной же данная дискуссия является по той причине, что русский язык в Украине это не проблема, а преимущество. Как английский язык в Ирландии.
Всем известна история борьбы ирландцев за независимость, никто не подвергает сомнению их патриотизм. Однако, у местных политиков хватило ума не рубить сук, на котором можно сидеть. В Ирландии согласно Конституции два официальных языка – ирландский и английский. И именно такое отношение государства к английскому, вместе с продуманной налоговой политикой, позволило Ирландии стать Меккой для англоязычного бизнеса. Крупнейшие мировые корпорации размещают сейчас свои главные офисы в Ирландии, пополняя бюджет этой страны", - написал С.Арбузов.
Также он отметил, что по его мнению, Украина может использовать свое географическое положение и гуманитарные связи с РФ и другими странами СНГ на благо развития бизнеса.
"Украина, благодаря своему географическому положению и развитости гуманитарных связей с Россией и другими странами СНГ, вполне может стать Меккой для бизнеса русскоязычного. И глупо, даже преступно, отказываться от такой возможности. У нас нет нефти, нет газа, но есть русский язык. И мы вполне можем его "продавать", - добавил С.Арбузов.