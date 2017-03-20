Екс-офіцера арештували за підозрою у воєнних злочинах в Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Підозрюваний у воєнних злочинах проти цивільних колишній офіцер Югославської народної армії (ЮНА) Чедомир Бороєвич, громадянин Чорногорії і Хорватії, був затриманий і доставлений в поліцію у Сплітсько-Далматинській жупанії на півдні Хорватії, передає УНН з посиланням на CDM.
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Ч.Бороєвич був затриманий на прикордонному переході Карасовічі між Хорватією і Чорногорією, на підставі ордера поліції Шибеницько-Кнінської жупанії. Як зазначається, після того, як він був затриманий, обвинувачення вирішила почати розслідування.
Суд вирішив помістити Ч.Бороєвича в слідчий ізолятор. Для нього було визначено заставу на рівні 300 тисяч хорватських кун.
Чедомир Бороєвич був капітаном військового корабля колишньої ЮНА, він підозрюється у причетності до обстрілу міста Шибеник під час атаки ЮНА з 16 по 18 вересня 1991 року.