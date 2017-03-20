Екс-офіцера арештували за підозрою у воєнних злочинах в Хорватії

ukru
27 березня, 18:53 • 85157 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 109703 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 119361 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 127719 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 179859 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 123759 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 111427 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134595 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121536 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123545 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.7 м/с
86 %
753 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
На столичному Печерську вибухнув трансформатор: частина району без світла

На столичному Печерську вибухнув трансформатор: частина району без світла

27 березня, 19:57 • 17299 перегляди
На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

27 березня, 20:15 • 32722 перегляди
У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

27 березня, 20:36 • 23700 перегляди
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 29348 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 21315 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 85155 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 131770 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 179857 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 202130 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 213229 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 87284 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 117334 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 143291 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132892 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 163390 перегляди
Актуальне
Екс-офіцера арештували за підозрою у воєнних злочинах в Хорватії

Екс-офіцера арештували за підозрою у воєнних злочинах в Хорватії

Київ • УНН

 • 10919 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Підозрюваний у воєнних злочинах проти цивільних колишній офіцер Югославської народної армії (ЮНА) Чедомир Бороєвич, громадянин Чорногорії і Хорватії, був затриманий і доставлений в поліцію у Сплітсько-Далматинській жупанії на півдні Хорватії, передає УНН з посиланням на CDM.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-прем'єра Косова заарештували у Франції

Ч.Бороєвич був затриманий на прикордонному переході Карасовічі між Хорватією і Чорногорією, на підставі ордера поліції Шибеницько-Кнінської жупанії. Як зазначається, після того, як він був затриманий, обвинувачення вирішила почати розслідування.

Суд вирішив помістити Ч.Бороєвича в слідчий ізолятор. Для нього було визначено заставу на рівні 300 тисяч хорватських кун.

Чедомир Бороєвич був капітаном військового корабля колишньої ЮНА, він підозрюється у причетності до обстрілу міста Шибеник під час атаки ЮНА з 16 по 18 вересня 1991 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$276.69
Brent
$73.21
Bitcoin
$86,321.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,113.52
Ethereum
$1,935.82