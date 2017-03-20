Экс-офицера арестовали по подозрению в военных преступлениях в Хорватии

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Ч.Бороевич был задержан на пограничном переходе Карасовичи между Хорватией и Черногорией, на основании ордера полиции Шибенско-Книнской жупании. Как отмечается, после того, как он был задержан, обвинение решило начать расследование.

Суд решил поместить Ч.Бороевича в следственный изолятор. Для него был определен залог на уровне 300 тысяч хорватских кун.

Чедомир Бороевич был капитаном военного корабля бывшей ЮНА, он подозревается в причастности к обстрелу города Шибеник во время атаки ЮНА с 16 по 18 сентября 1991 года.