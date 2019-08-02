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Екс-наставник збірної Латвії очолив клуб української Суперліги

Екс-наставник збірної Латвії очолив клуб української Суперліги

Київ • УНН

 • 11421 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Колишній головний тренер збірної Латвії з баскетболу Карліс Муйжнієкс продовжить кар’єру в Україні. Про це інформує ФБУ, передає УНН.

Муйжнієкс очолив новачка Суперліги "Прометей" з Кам’янського.

Раніше Муйжнієкс уже працював в Україні, коли очолював "Кривбасбаскет" та "Хімік". Южненці під його керівництвом 2015 року вибороли перший чемпіонський титул, вигравши всі 36 матчів.

Примітно, що "Прометей" минулого сезону переміг у Вищій лізі чемпіонату України, здобувши право виступати в Суперлізі.

Також клуб підписав контракт із досвідченим захисником збірної України.

Нагадаємо, раніше латвієць Айнарс Багатскіс, у якого також був досвід роботи в Україні, очолив нашу чоловічу національну збірну та "Київ-Баскет".

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