Екс-наставник збірної Латвії очолив клуб української Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Колишній головний тренер збірної Латвії з баскетболу Карліс Муйжнієкс продовжить кар’єру в Україні. Про це інформує ФБУ, передає УНН.
Муйжнієкс очолив новачка Суперліги "Прометей" з Кам’янського.
Раніше Муйжнієкс уже працював в Україні, коли очолював "Кривбасбаскет" та "Хімік". Южненці під його керівництвом 2015 року вибороли перший чемпіонський титул, вигравши всі 36 матчів.
Примітно, що "Прометей" минулого сезону переміг у Вищій лізі чемпіонату України, здобувши право виступати в Суперлізі.
Також клуб підписав контракт із досвідченим захисником збірної України.
Нагадаємо, раніше латвієць Айнарс Багатскіс, у якого також був досвід роботи в Україні, очолив нашу чоловічу національну збірну та "Київ-Баскет".