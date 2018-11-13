Екс-наставник "Карпат" очолив московський "Спартак"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Рада директорів ФК “Спартак” прийняла рішення призначити головним тренером команди 52-річного фахівця Олега Кононова, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Угода “Спартака” з Кононовим розрахована до кінця наступного сезону з можливістю перегляду умов за підсумками нинішнього.
Виконуючий обов’язки головного тренера “червоно-білих”, який у минулому був асистентом тренера збірної України Рауль Ріанчо залишив клуб.
Примітно, що перший досвід роботи головним тренером Кононов отримав в львівських “Карпатах” (2008-2011 роки), потім очолював “Севастополь” (2012-2013).