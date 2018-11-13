Экс-наставник "Карпат" возглавил московский "Спартак"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Совет директоров ФК “Спартак” принял решение назначить главным тренером команды 52-летнего специалиста Олега Кононова, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Соглашение “Спартака” с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего.
Исполняющий обязанности главного тренера “красно-белых”, который в прошлом был ассистентом тренера сборной Украины Рауль Рианчо покинул клуб.
Примечательно, что первый опыт работы главным тренером Кононов получил в львовских “Карпатах” (2008-2011 годы), затем возглавлял “Севастополь” (2012-2013).