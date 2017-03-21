Екс-начальнику "Миколаївського морського порту" повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Генеральною прокуратурою повідомлено про підозру колишньому начальнику Миколаївського морського порту Василю Капацині у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Правоохоронці розслідують факт зловживання службовим становищем службовими особами ДП “Миколаївський морський торговельний порт”, внаслідок чого державі спричинено збитки в особливо великих розмірах.
В ГПУ зазначили, що колишній начальник ДП “Миколаївський морський торговельний порт” В.Капацина у 2006 році, зловживаючи своїм службовим становищем, надав недостовірні відомості до Міністерства транспорту та зв’язку про походження земельної ділянки і посприяв комерційній структурі у незаконному та безоплатному вилученні земельної ділянки порту площею 15 500 кв м, створеної за рахунок державного порту, вартість будівництва якої становить понад 2,6 млн грн, чим спричинив державі тяжкі наслідки.
Правоохоронці повідомили про підозру екс-посадовцю зловживанні владою або службовим становищем та внесенні недостовірних відомостей до офіційних документів.
Наразі вирішується питання про обрання судом підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Довідково: за скоєні кримінальні правопорушення колишньому начальнику порту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.
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