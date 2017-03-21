Экс-начальнику "Николаевского морского порта" сообщили о подозрении

Правоохранители расследуют факт злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП "Николаевский морской торговый порт", в результате чего государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.

В ГПУ отметили, что бывший начальник ГП "Николаевский морской торговый порт" В.Капацына в 2006 году, злоупотребляя своим служебным положением, предоставил недостоверные сведения в Министерство транспорта и связи о происхождении земельного участка и содействие коммерческой структуре в незаконном и безвозмездном изъятии земельного участка порта площадью 15 500 кв.м, созданного за счет государственного порта, стоимость которого составляет более 2,6 млн грн, чем нанес государству тяжелые последствия.

Правоохранители сообщили о подозрении экс-чиновнику в злоупотреблении властью или служебным положением и внесении недостоверных сведений в официальные документы.

Сейчас решается вопрос об избрании судом подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: за совершенные уголовные преступления бывшему начальнику порта грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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