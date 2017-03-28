Екс-міліціонера з Херсонщини судитимуть за співпрацю з "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На Херсонщині судитимуть колишнього міліціонера, який бере активну участь у діяльності терористичної організації “ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Херсонської області.
Прокуратура Херсонської області скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього начальника слідчого відділу одного із райвідділів Херсонського міського управління міліції, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.
Встановлено, що зазначений посадовець з липня 2014 року по тепер перебуває на території Донецької області та бере активну участь у злочинній діяльності терористичної організації “ДНР”.
Оскільки обвинувачений переховується від слідства та суду на тимчасово окупованій території, стосовно нього проведено спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому законодавством.
Екс-міліціонеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Як повідомляв УНН, “кулеметника ДНР” затримали донецькі правоохоронці.