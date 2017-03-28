Экс-милиционера из Херсона будут судить за сотрудничество с "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Херсонской области будут судить бывшего милиционера, который активно участвует в деятельности террористической организации "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.
Прокуратура Херсонской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника следственного отдела одного из райотделов Херсонского городского управления милиции, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.
Установлено, что задержанный с июля 2014 по настоящее время находится на территории Донецкой области и активно участвует в преступной деятельности террористической организации "ДНР".
Поскольку обвиняемый скрывается от следствия и суда на временно оккупированной территории, в отношении него проведено специальное досудебное расследование в порядке, предусмотренном законодательством.
Экс-милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Как сообщал УНН, "пулеметчика ДНР" задержали донецкие правоохранители.