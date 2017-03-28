Экс-милиционера из Херсона будут судить за сотрудничество с "ДНР"

Прокуратура Херсонской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника следственного отдела одного из райотделов Херсонского городского управления милиции, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Установлено, что задержанный с июля 2014 по настоящее время находится на территории Донецкой области и активно участвует в преступной деятельности террористической организации "ДНР".

Поскольку обвиняемый скрывается от следствия и суда на временно оккупированной территории, в отношении него проведено специальное досудебное расследование в порядке, предусмотренном законодательством.

Экс-милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщал УНН, "пулеметчика ДНР" задержали донецкие правоохранители.