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Екс-лідери Каталонії направили скаргу до ЄСПЛ

Екс-лідери Каталонії направили скаргу до ЄСПЛ

Київ • УНН

 • 9942 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Екс-президент та колишній спікер парламенту Каталонії Карлес Пучдемон та Карме Форкадель подали скарги до Європейського суду з прав людини на дії уряду Мадрида, передає УНН з посиланням на L’Echo.

Представник ЄСПЛ підтвердив, що отримав скаргу від екс-спікера каталонського парламенту Карме Форкадель 18 жовтня.

Повідомляється, що скарга була підписана, окрім неї, ще колишнім лідером Каталонії Карлесом Пучдемоном і 76 членами парламенту автономії.

Причиною зазначеною у скарзі виступив той факт, що Конституційний суд Іспанії заборонив проведення пленарного засідання, щодо обговорення питання незалежності Каталонії.

Спочатку справа повинна бути доведена до відома Мадриду, після чого ЄСПЛ прийме рішення щодо її розгляду.

Як повідомляв УНН, суд Іспанії взяв під варту на час судового розслідування спікера парламенту Каталонії Карме Форкадель з правом звільнення під заставу в 150 тис євро. 

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