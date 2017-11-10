Екс-лідери Каталонії направили скаргу до ЄСПЛ

Представник ЄСПЛ підтвердив, що отримав скаргу від екс-спікера каталонського парламенту Карме Форкадель 18 жовтня.

Повідомляється, що скарга була підписана, окрім неї, ще колишнім лідером Каталонії Карлесом Пучдемоном і 76 членами парламенту автономії.

Причиною зазначеною у скарзі виступив той факт, що Конституційний суд Іспанії заборонив проведення пленарного засідання, щодо обговорення питання незалежності Каталонії.

Спочатку справа повинна бути доведена до відома Мадриду, після чого ЄСПЛ прийме рішення щодо її розгляду.

Як повідомляв УНН, суд Іспанії взяв під варту на час судового розслідування спікера парламенту Каталонії Карме Форкадель з правом звільнення під заставу в 150 тис євро.