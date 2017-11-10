Экс-лидеры Каталонии направили жалобу в ЕСПЧ

Представитель ЕСПЧ подтвердил, что получил жалобу от экс-спикера каталонского парламента Карме Форкадель 18 октября.

Сообщается, что жалоба была подписана, кроме нее, еще бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном и 76 членами парламента автономии.

Причиной указанной в жалобе выступил тот факт, что Конституционный суд Испании запретил проведение пленарного заседания, по обсуждению вопроса независимости Каталонии.

Сначала дело должно быть доведено до сведения Мадрида, после чего ЕСПЧ примет решение о его рассмотрении.

Как сообщал УНН, суд Испании взял под стражу на время судебного расследования спикера парламента Каталонии Карме Форкадель с правом освобождения под залог в 150 тыс евро.