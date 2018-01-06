Екс-лідер "Олімпіку" продовжить кар'єру в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Український півзахисник Андрій Богданов заключив угоду із представником польського чемпіонату ФК “Арка”, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Контракт між сторонами розрахований на шість місяців із правом продовження. Футболіст дістався полякам безкоштовно, адже раніше хавбек залишив розташування донецького “Олімпіку”.
Відзначимо, що за півтора сезони українець став одним з ключових футболістів “Олімпіка”. У футболці “олімпійців” спортсмен провів 53 матчі і забив шість голів.
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Примітно, що Богданов, трансферна вартість якого складає 800 тис. євро, встиг пограти за київський “Арсенал” (89 ігор), “Волинь” (20), “Олександрію” (14), “Металіст” (10), київське “Динамо” (10) і грецький “Ерготеліс” (15).
Додамо також, новий клуб Богданова має 31 очко в 21 матчі чемпіонату Польщі і займає 6-й рядок, відстаючи від лідера “Легії” тільки на 7 балів.