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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-лидер "Олимпик" продолжит карьеру в Польше

Киев • УНН

 • 11649 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Украинский полузащитник Андрей Богданов заключил соглашение с представителем польского чемпионата ФК “Арка”, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Экс-лидер "Олимпик" продолжит карьеру в Польше

Контракт между сторонами рассчитан на шесть месяцев с правом продления. Футболист достался полякам бесплатно, ведь раньше хавбек покинул расположение донецкого “Олимпика”.

Отметим, что за полтора сезона украинец стал одним из ключевых футболистов “Олимпика”. В футболке “олимпийцев” спортсмен провел 53 матча и забил шесть голов.

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Примечательно, что Богданов, трансферная стоимость которого составляет 800 тыс. Евро, успел поиграть за киевский “Арсенал” (89 игр), “Волынь” (20), “Александрию” (14), “Металлист” (10), киевское “Динамо “(10) и греческий” Эрготелис “(15).

Добавим также, новый клуб Богданова имеет 31 очко в 21 матче чемпионата Польши и занимает 6-ю строчку, отставая от лидера “Легии” только на 7 баллов.

Украинские Национальные Новости

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