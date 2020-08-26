Екскомандувач сербів Боснії у югославській війні вважає довічне ув'язнення за геноцид мусульман "несправевдливим"

На початку свого виступу Младіч обрушився з різкою критикою на адресу НАТО і заявив, що дотримується невисокої думки про трибунал, який “є інструментом західних країн, які дмуть в одну і ту ж дудку з моменту падіння Берлінської стіни”. “Чи права судова палата, яка засудила мене до довічного ув’язнення? — задався питанням генерал. — Ні, вона не має рації. Судді захищали не правду, вони захищали Нідерланди і голландських миротворців (які відповідали в 1995 році за оборону Сребрениці, але не змогли запобігти масовому вбивству близько восьми тисяч боснійських мусульман)”.

“Я не захищаю себе, — продовжив він. — Я людина, яка була професійним військовим все своє життя. Я працював в мирний і воєнний час відповідно до законів своєї країни, яка була знищена союзниками по НАТО. Я не починав цю війну і не будував планів атакувати Югославію”.

Довідка: Младіч 22 листопада 2017 року був засуджений Міжнародним трибуналом по колишній Югославії (МТКЮ) до довічного тюремного ув’язнення за геноцид, злочини проти людяності і порушення законів і звичаїв війни. Він переховувався від міжнародного правосуддя майже 16 років, поки не був заарештований в Сербії в травні 2011 року і екстрадований до Гааги. У березні 2018 року адвокати Младіча подали апеляцію до Міжнародного залишковий механізм для кримінальних трибуналів — інстанцію, створену для завершення роботи, розпочатої МТКЮ (закрився 31 грудня 2017 року) і Міжнародним кримінальним трибуналом по Руанді (закрився 31 грудня 2015 року).