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Экс-командующий сербов Боснии в югославской войне считает пожизненное заключение за геноцид мусульман "несправевдливим"

Киев • УНН

 • 13675 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младич считает ошибочным вынесенный ему приговор о пожизненном заключении. Соответствующее заявление он сделал в среду, обращаясь к судьям в завершение проходивших в Гааге апелляционных слушаний, передает УНН со ссылкой на BBC.

Экс-командующий сербов Боснии в югославской войне считает пожизненное заключение за геноцид мусульман "несправевдливим"

В начале своего выступления Младич обрушился с резкой критикой в адрес НАТО и заявил, что придерживается невысокого мнения о трибунале, который “является инструментом западных стран, которые дуют в одну и ту же дудку с момента падение Берлинской стены”. “Права ли судебная палата, которая приговорила меня к пожизненному заключению? — задался вопросом генерал. — Нет, она не права. Судьи защищали не правду, они защищали Нидерланды и голландских миротворцев (которые отвечали в 1995 году за оборону Сребреницы, но не смогли предотвратить массовое убийство около восьми тысяч боснийских мусульман)”.

“Я не защищаю себя, — продолжил он. — Я человек, который был профессиональным военным всю свою жизнь. Я работал в мирное и военное время в соответствии с законами своей страны, которая была уничтожена союзниками по НАТО. Я не начинал эту войну и не строил планов атаковать Югославию”.

Справка: Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов — инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года).

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