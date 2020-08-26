Экс-командующий сербов Боснии в югославской войне считает пожизненное заключение за геноцид мусульман "несправевдливим"

В начале своего выступления Младич обрушился с резкой критикой в адрес НАТО и заявил, что придерживается невысокого мнения о трибунале, который “является инструментом западных стран, которые дуют в одну и ту же дудку с момента падение Берлинской стены”. “Права ли судебная палата, которая приговорила меня к пожизненному заключению? — задался вопросом генерал. — Нет, она не права. Судьи защищали не правду, они защищали Нидерланды и голландских миротворцев (которые отвечали в 1995 году за оборону Сребреницы, но не смогли предотвратить массовое убийство около восьми тысяч боснийских мусульман)”.

“Я не защищаю себя, — продолжил он. — Я человек, который был профессиональным военным всю свою жизнь. Я работал в мирное и военное время в соответствии с законами своей страны, которая была уничтожена союзниками по НАТО. Я не начинал эту войну и не строил планов атаковать Югославию”.

Справка: Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов — инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года).