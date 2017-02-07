Екс-керівнику Одеського цирку повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Колишньому керівнику державного підприємства “Одеський державний цирк” повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.
За інформацією прес-служби, посадовець “Одеського державного цирку”, уклавши з підприємством договір про спільну діяльність, видав суб’єкту господарювання довіреність із наданням права на здачу в оренду офісних приміщень на вулиці Князівській.
Вказані приміщення загальною площею понад 2 тис. кв. м підприємство здавало в оренду іншим ТОВ та фізичним особам, тривалий час отримуючи від цього прибуток.
Зазначається, що керівник цирку не мав повноважень на передання державного майна, що було у його користуванні, без дозволу Міністерства Культури та Фонду держмайна України.
Унаслідок таких дій бюджету спричинено 2,7 млн грн шкоди. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Як повідомляв УНН, посадовцю Миколаївської ОДА оголосили підозру у розкраданні 3,9 млн держкоштів.