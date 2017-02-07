Экс-руководителю Одесского цирка сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением

По информации пресс-службы, чиновник "Одесского государственного цирка", заключив с предприятием договор о совместной деятельности, выдал субъекту хозяйствования доверенность с предоставлением права на сдачу в аренду офисных помещений на улице Княжеской.

Указанные помещения общей площадью более 2 тыс. кв. м предприятие сдавало в аренду другим ООО и физическим лицам, длительное время получая от этого прибыль.

Отмечается, что руководитель цирка не имел полномочий на передачу государственного имущества, которое было в его пользовании, без разрешения Министерства культуры и Фонда госимущества Украины.

В результате таких действий бюджету нанесено 2,7 млн. грн ущерба. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал УНН, должностному лицу Николаевской ОГА объявили подозрение в хищении 3,9 млн. госсредств .