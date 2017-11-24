Екс-керівнику КП "Плесо" повідомили про підозру за будинок у Гідропарку

Як встановлено досудовим розслідуванням, перебуваючи на посаді генерального директора КП, підозрюваний використав своє службове становище та уклав від імені КП "Плесо" зі своєю донькою договір оренди земельної ділянки, що розташований на Броварському проспекті в межах території Гідропарку.

Зазначені землі входять до водоохоронної зони, на яких, згідно з законодавством України, заборонено будь-яке будівництво. Незважаючи на це, за версією відомства, екс-посадовець, діючи усупереч інтересам держави та покладеним на нього обов’язкам, самовільно за відсутності дозвільних документів збудував на цій території дерев’яний будинок та господарські споруди.

За результатами досудового слідства, дії екс-посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) та ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Крім того, місцевою прокуратурою готується позовна заява про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки.

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