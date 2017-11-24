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Экс-руководителю КП "Плесо" сообщили о подозрении за дом в Гидропарке

Экс-руководителю КП "Плесо" сообщили о подозрении за дом в Гидропарке

Киев  •  УНН

 • 18214 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Бывшему руководителю столичного КП "Плесо", который незаконно построил дом в Гидропарке, сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как установлено досудебным расследованием, находясь в должности генерального директора КП, подозреваемый использовал свое служебное положение и заключил от имени КП "Плесо" со своей дочерью договор аренды земельного участка, расположенного на Броварском проспекте в пределах территории Гидропарка.

Указанные земли входят в водоохранную зону, на которых, согласно законодательству Украины, запрещено любое строительство. Несмотря на это, по версии ведомства, экс-чиновник, действуя вопреки интересам государства и возложенной на него обязанностям, самовольно при отсутствии разрешительных документов построил на этой территории деревянный дом и хозяйственные постройки.

По результатам досудебного следствия, действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Кроме того, местной прокуратурой готовится исковое заявление об освобождении самовольно занятого земельного участка.

Напомним, землю ландшафтной достопримечательности на острове Труханов вернули Киеву.

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