Екс-керівника філії одного з банків підозрюють у заволодінні 52 млн гривень - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Київською місцевою прокуратурою №6 повідомлено про підозру колишньому директору Київської дирекції ПАТ "Інноваційно-промисловий банк" за фактом заволодіння коштами фінустанови в особливо великих розмірах, вчиненому у ході рефінансування. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
"Як встановлено досудовим розслідуванням, перебуваючи на вказаній посаді підозрюваний у період з 19.05.2010 року по 28.01.2011 рік при наданні кредитних коштів у формі операцій врахування векселів заволодів грошовими коштами рефінансування, які були надані Національним банком України для підтримки ліквідності банку, у сумі майже 52 млн гривень", - ідеться в повідомлені.
В прокуратурі додали, що за результатами розслідування екс-посадовцю оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).
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Досудове слідство триває, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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