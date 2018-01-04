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Экс-руководителя филиала одного из банков подозревают в завладении 52 млн гривен - прокуратура

Киев • УНН

 • 8450 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Киевской местной прокуратурой №6 сообщено о подозрении бывшему директору Киевской дирекции ПАО "Инновационно-промышленный банк" по факту завладения средствами финучреждения в особо крупных размерах, совершенном в ходе рефинансирования. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

Экс-руководителя филиала одного из банков подозревают в завладении 52 млн гривен - прокуратура

"Как установлено досудебным расследованием, находясь на указанной должности подозреваемый в период с 19.05.2010 года по 28.01.2011 год при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей завладел денежными средствами рефинансирования, которые были предоставлены Национальным банком Украины для поддержания ликвидности банка в сумме почти 52 млн гривен", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что по результатам расследования экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

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Досудебное следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного ревизора-инспектора управления ГФС в Харьковской области.

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