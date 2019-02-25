Екс-керівника Генштабу Заману затримано за підозрою у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману. Про це УНН стало відомо з власних джерел у силових структурах.
На даний час тривають обшуки. Суть пред'явлених звинувачень наразі не відома. Інформація доповнюється.
Нагадаємо Володимир Замана обіймав посаду керівника Генерального Штабу Збройних Сил України в період з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року. А з 22 лютого по червень 2014 вповноважений Верховної Ради України з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.
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