Экс-глава Генштаба Замана задержан по подозрению в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сегодня утром военной прокуратурою совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковника Владимира Замана. Об этом УНН стало известно из собственных источников в силовых структурах.
В настоящее время продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна. Информация дополняется.
Напомним Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.
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