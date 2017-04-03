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Екс-керівника держпідприємства Донеччини судитимуть за розтрату 2,6 млн грн

Екс-керівника держпідприємства Донеччини судитимуть за розтрату 2,6 млн грн

Київ • УНН

 • 10045 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. За розтрату понад 2,6 млн грн заочно судитимуть колишнього керівника ДП “Костянтинівський державний хімічний завод” та його спільника. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Завершено досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст.366 (службове підроблення), ч.2 ст.15 (замах на злочин) та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Установлено, що у січні 2014 року, в.о. директора ДП “Костянтинівський державний хімічний завод”, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором приватного товариства, підписали підроблені офіційні документи, а саме — акти прийому виконаних будівельних робіт на суму понад 2,6 млн грн, які фактично вказаним підприємством не проводились та виконані не були.

У подальшому вказані документи надали можливість товариству у судовому порядку стягувати з державного підприємства грошові кошти.

Оскільки обвинувачені втекли на тимчасово окуповану територію та продовжують перебувати там, їх судитимуть заочно.

За службову підробку та розтрату понад 2,6 млн бюджетних коштів правопорушникам загрожує до 12 років за ґратами.

Як повідомляв УНН, київський підприємець, прикриваючись громадською організацією, не сплатив 12 млн грн податків.

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