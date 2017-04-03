Экс-руководителя госпредприятия Донетчины будут судить за растрату 2,6 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. За растрату более 2,6 млн грн заочно будут судить бывшего руководителя ГП "Константиновский государственный химический завод" и его сообщника. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Завершено досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины .
Установлено, что в январе 2014 года, и.о. директора ГП "Константиновский государственный химический завод", злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с директором частного общества, подписали поддельные официальные документы, а именно - акты приема выполненных строительных работ на сумму более 2,6 млн грн, фактически указанным предприятием не проводились и выполнены не были.
В дальнейшем указанные документы предоставили возможность обществу в судебном порядке взыскивать с государственного предприятия денежные средства.
Поскольку обвиняемые скрылись на временно оккупированную территорию и продолжают находиться там, их будут судить заочно.
За служебный подлог и растрату более 2,6 млн бюджетных средств правонарушителям грозит до 12 лет за решеткой.
Как сообщал УНН, киевский предприниматель, прикрываясь общественной организацией, не уплатил 12 млн грн налогов.