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Ексканцлер Шредер вкотре виступив на захист "Північного потоку-2" та не вважає РФ ворогом Європи у "холодній газовій війні"

Київ • УНН

 • 17620 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Росія “завжди була надійним” постачальником газу в Європу і в нинішній ситуації нібито не є ворогом, але підвищення цін на газ пов’язане, перш за все, зі зростаючим попитом Китаю. Таку думку висловив колишній канцлер ФРН Герхард Шредер в опублікованій статті для газети Handelsblatt.

Деталі

“Виробництво газу там (у Росії) у перші вісім місяців року зросло. Але Росія повинна була спочатку заповнити власні сховища, оскільки минулої зими більша частина газу була використана”, — пише Шредер. Незважаючи на це, за його словами, експорт російського газу наблизився до рекордної позначки. “Тільки експорт до Німеччини у 2021 році виріс приблизно на 40% в порівнянні з минулим роком”, — сказав він і додав, що раніше Мінекономіки ФРН заявило про виконання Росією всіх договорів.

“Більше 50 років Росія, тобто і колишній Радянський Союз, була надійним постачальником — так це було і за часів реально існуючої холодної війни. Так що Росія не є ворогом у (цій) холодній газовій війні”, — заявив ексканцлер.

Шредер виступив на підтримку проекту “Північний потік-2”. “Ми будемо і надалі потребувати газу”, — зауважив він, вказавши на те, що газові електростанції можуть заповнити нестачу електроенергії в період переходу на поновлювані джерела, що, за його оцінкою, займе, “імовірно, три десятиліття”.

“У зв’язку з цим будь-який додатковий трубопровід — це добре для європейського ринку, що стосується не тільки „Північного потоку-2“, а й інших проектів, які зараз заплановані або реалізуються”, — пише колишній канцлер. “Чим більше джерел отримання та шляхів поставок у нас буде, тим краще це для ЄС, але в першу чергу для кінцевих споживачів. Адже чим більше пропозиції, тим нижче ціни”, — констатував Шредер.

Раніше

Герхард Шредер відомий своєю проросійською позицією з багатьох питань, особливо в галузі економічної політики.

На початку цього року колишній канцлер ФРН відкинув критику на адресу “Північного потоку-2” і зазначив, що “нападки на Росію не відповідають думці більшості у Німеччині”.

Шредер тоді зазначив, що поширена серед німців думка про “Північний потік-2” нібито відрізняється від того, “що часто пишуть друковані ЗМІ”. “Нападки на Росію не є думкою більшості” у Німеччині, сказав він. За його словами, Захід повинен бачити у Росії не супротивника, а нібито “потенційного партнера”. Соціал-демократ додав, що РФ “є важливим партнером в економіці і політиці”.

При цьому, буквально за пару тижнів до цього Шредер вперше розкритикував Кремль і визнав анексію Криму “порушенням права”. У тому ж інтерв’ю Шредер заявив, що жоден російський президент нібито ніколи не поверне Україні анексований Москвою Крим.

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