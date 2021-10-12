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Экс-канцлер Шрёдер снова выступил в защиту "Северного потока-2" и не считает РФ врагом Европы в "холодной газовой войне"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Россия “всегда была надежным” поставщиком газа в Европу и в нынешней ситуации якобы не является врагом, но повышение цен на газ связано, прежде всего, с растущим спросом Китая. Такое мнение высказал бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в опубликованной статье для газеты Handelsblatt.

Детали

“Производство газа там (в России) в первые восемь месяцев года выросло. Но Россия должна была сначала заполнить собственные хранилища, поскольку минувшей зимой большая часть газа была использована”, — пишет Шрёдер. Несмотря на это, по его словам, экспорт российского газа приблизился к рекордной отметке. “Только экспорт в Германию в 2021 году вырос примерно на 40% по сравнению с прошлым годом”, — сказал он и добавил, что ранее Минэкономики ФРГ заявило о выполнении Россией всех договоров.

“Более 50 лет Россия, то есть и бывший Советский Союз, была надежным поставщиком — так это было и во времена реально существовавшей холодной войны. Так что Россия не является врагом в (этой) холодной газовой войне”, — заявил экс-канцлер.

Шрёдер выступил в поддержку проекта “Северный поток-2”. “Мы будем и впредь нуждаться в газе”, — заметил он, указав на то, что газовые электростанции могут восполнить нехватку электроэнергии в период перехода на возобновляемые источники, что, по его оценке, займет, “предположительно, три десятилетия”.

“В этой связи любой дополнительный трубопровод — это хорошо для европейского рынка, что касается не только „Северного потока-2“, но и других проектов, которые сейчас запланированы или реализуются”, — пишет бывший канцлер. “Чем больше источников получения и путей поставок у нас будет, тем лучше это для ЕС, но в первую очередь для конечных потребителей. Ведь чем больше предложения, тем ниже цены”, — констатировал Шрёдер.

Ранее

Герхард Шрёдер известен своей пророссийской позицией по многим вопросам, особенно в области экономической политики.

В начале этого года бывший канцлер ФРГ отверг критику в адрес “Северного потока-2” и отметил, что “нападки на Россию не соответствуют мнению большинства в Германии”.

Шрёдер тогда отметил, что распространенное среди немцев мнение о “Северном потоке-2” якобы отличается от того, “что часто пишут печатные СМИ”. “Нападки на Россию не являются мнением большинства” в Германии, сказал он. По его словам, Запад должен видеть в России не противника, а якобы “потенциального партнера”. Социал-демократ добавил, что РФ “является важным партнером в экономике и политике”.

При этом, буквально за пару недель до этого Шрёдер впервые раскритиковал Кремль и признал аннексию Крыма “нарушением права”. В том же интервью Шрёдер заявил, что ни один российский президент якобы никогда не вернет Украине аннексированный Москвой Крым.

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