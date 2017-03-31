Екс-кандидат у президенти США заявив про хакерську атаку з Росії

М.Рубіо також розповів, що в липні 2016 року, після того, як він вийшов із президентських перегонів та заявив про намір переобиратися в Сенат, члени його штабу були “атаковані з IP-адрес із невідомого місця в Росії”, однак хакери зазнали невдачі.

При цьому сенатор відзначив, що впевнено говорити про те, звідки велися атаки, ґрунтуючись тільки на IP-адресах, неможливо, оскільки хакери можуть легко їх підробити.

М.Рубіо, який свого часу був суперником Дональда Трампа в праймеріз, заявив про завершення своєї президентської кампанії після поразки в рідному штаті Флорида у березні 2016 року.

Нагадаємо, раніше Міністерство юстиції США офіційно висунуло звинувачення двом співробітникам ФСБ Росії в крадіжці даних сотень мільйонів користувачів інтернет-компанії Yahoo.