Экс-кандидат в президенты США заявил о хакерской атаке из России

М.Рубио также рассказал, что в июле 2016 года, после того, как он вышел из президентской гонки и заявил о намерении переизбираться в Сенат, члены его штаба были “атакованы с IP-адресов из неизвестного места в России”, однако хакеры потерпели неудачу.

При этом сенатор отметил, что уверенно говорить о том, откуда велись атаки, основываясь только на IP-адресах, невозможно, поскольку хакеры могут легко их подделать.

М.Рубио, который в свое время был соперником Дональда Трампа в праймериз, заявил о завершении своей президентской кампании после поражения в родном штате Флорида в марте 2016 года.

Напомним, ранее Министерство юстиции США официально выдвинуло обвинения двум сотрудникам ФСБ России в краже данных сотен миллионов пользователей интернет-компании Yahoo.