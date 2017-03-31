Экс-кандидат в президенты США заявил о хакерской атаке из России
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Сенатор от Республиканской партии США и бывший кандидат в президенты страны Марко Рубио заявил, что члены его избирательного штаба подверглись хакерским атакам, вероятно, с российских IP-адресов. Об этом он сообщил во время слушаний комитета по разведке американского Сената, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
М.Рубио также рассказал, что в июле 2016 года, после того, как он вышел из президентской гонки и заявил о намерении переизбираться в Сенат, члены его штаба были “атакованы с IP-адресов из неизвестного места в России”, однако хакеры потерпели неудачу.
При этом сенатор отметил, что уверенно говорить о том, откуда велись атаки, основываясь только на IP-адресах, невозможно, поскольку хакеры могут легко их подделать.
М.Рубио, который в свое время был соперником Дональда Трампа в праймериз, заявил о завершении своей президентской кампании после поражения в родном штате Флорида в марте 2016 года.
Напомним, ранее Министерство юстиции США официально выдвинуло обвинения двум сотрудникам ФСБ России в краже данных сотен миллионов пользователей интернет-компании Yahoo.