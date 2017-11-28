Екс-гравець "Шахтаря" очолив футбольний клуб з Польщі

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Польський ФК "Заглембе" оголосив про призначення на пост головного тренера клубу Маріуша Левандовскі, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

Колишній футболіст "Шахтаря" вперше отримав пост головного наставника клубу. Угода між сторонами підписана тільки до кінця нинішнього сезону.

Наразі "Заглембе" має 24 очки і займає 8 з 16 команд в польській першості.

Левандовскі виступав за "Шахтар" з 2001 по 2010 роки, зігравши загалом 174 поєдинки та забив 21 гол. Згодом футболіст провів три сезони за ФК "Севастополь" – 73 матчі.

Варто зазначити, що впродовж кар'єри в Україні спортсмен 5-ть разів ставав чемпіоном країни, здобував три Кубки і Суперкубок України. Також на рахунку поляка перемога з "гірниками" в Кубку УЄФА.

Як повідомляв УНН, екс-футболіст Шахтаря приніс Челсі нічию у матчі з Ліверпулем.

 

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