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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 33720 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 46534 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Экс-игрок "Шахтера" возглавил футбольный клуб из Польши

Экс-игрок "Шахтера" возглавил футбольный клуб из Польши

Киев  •  УНН

 • 18171 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Польский ФК "Заглембе" объявил о назначении на пост главного тренера клуба Мариуша Левандовски, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Бывший футболист "Шахтера" впервые получил пост главного наставника клуба. Соглашение между сторонами подписано только до конца нынешнего сезона.

Сейчас "Заглембе" имеет 24 очка и занимает 8 из 16 команд в польской первенства.

Левандовски выступал за "Шахтер" с 2001 по 2010 годы, сыграв всего 174 поединка и забил 21 гол. Впоследствии футболист провел три сезона за ФК "Севастополь" - 73 матча.

Стоит отметить, что на протяжении карьеры в Украине спортсмен 5-ть раз становился чемпионом страны, получил три Кубка и Суперкубок Украины. Также на счету поляка победа с "горняками" в Кубке УЕФА.

Как сообщал УНН, экс-футболист Шахтера принес Челси ничью в матче с Ливерпулем.

 

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