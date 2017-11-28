Экс-игрок "Шахтера" возглавил футбольный клуб из Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Польский ФК "Заглембе" объявил о назначении на пост главного тренера клуба Мариуша Левандовски, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Бывший футболист "Шахтера" впервые получил пост главного наставника клуба. Соглашение между сторонами подписано только до конца нынешнего сезона.
Сейчас "Заглембе" имеет 24 очка и занимает 8 из 16 команд в польской первенства.
Левандовски выступал за "Шахтер" с 2001 по 2010 годы, сыграв всего 174 поединка и забил 21 гол. Впоследствии футболист провел три сезона за ФК "Севастополь" - 73 матча.
Стоит отметить, что на протяжении карьеры в Украине спортсмен 5-ть раз становился чемпионом страны, получил три Кубка и Суперкубок Украины. Также на счету поляка победа с "горняками" в Кубке УЕФА.
Как сообщал УНН, экс-футболист Шахтера принес Челси ничью в матче с Ливерпулем.