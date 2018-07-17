Екс-гравець "Динамо" Віда може поповнити ряди мадридського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Основний футболіст збірної Хорватії Домагой Віда зацікавив мадридський “Атлетіко”, який бажає придбати центрбека, повідомляє УНН з посиланням на Goal.com.
“Матрацники” вже зробили трансферний запит. Нинішній клуб Віди турецький “Бешикташ” бажає отримати за футболіста 35 млн. євро.
Оборонець привернув увагу однієї із топ-команди Іспанії та Європи завдяки успішному виступу у складі національної збірної, яка завоювала срібні нагороди на недавньому Мундіалі.
Додамо, що у минулому сезоні 29-річний захисник спочатку виступав за київське “Динамо”, а в січні став гравцем “Бешикташа”. В цілому він зіграв 27 матчів і забив 3 голи.
Нагадаємо, що Віда після кількох перемог в плей-оф ЧС-2018, що проходив у Росії, знімав відео в якому кричав “Слава Україні”.