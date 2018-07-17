Экс-игрок "Динамо" Вида может пополнить ряды мадридского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Основной футболист сборной Хорватии Домагой Вида заинтересовал мадридский “Атлетико”, который желает приобрести центрбэка, сообщает УНН со ссылкой на Goal.com.
“Матрасники” уже сделали трансферный запрос. Нынешний клуб Виды турецкий “Бешикташ” хочет получить за футболиста 35 млн. евро.
Защитник привлек внимание одной из топ-команды Испании и Европы благодаря успешному выступлению в составе национальной сборной, которая завоевала серебряные награды на недавнем мундиале.
Добавим, что в прошлом сезоне 29-летний защитник сначала выступал за киевское “Динамо”, а в январе стал игроком “Бешикташа”. В целом он сыграл 27 матчей и забил 3 гола.
Напомним, что Вида после нескольких побед в плей-офф ЧМ-2018, который проходил в России, снимал видео в котором кричал “Слава Украине”.