Екс-гравець БК “Кривбас” підсилив “Запоріжжя”

Цього сезону В.Мальчевський здобував 9.3 очки та виконував 3.9 підбирання.

Минулого сезону баскетболіст став чемпіоном країни та виграв Кубок разом з южненським “Хіміком”, де набирав в середньому сім очок за гру та збирав близько чотирьох відскоків. Ще раніше новоспечений запоріжанин встиг провести декілька матчів за столичний “Будівельник” (2014/15), а починав свою баскетбольну кар’єру Мальчевський все в тому ж “Кривбасі”, за який виступав майже без перерв з 2007 по 2014 роки.

Нагадаємо, екс-гравець БК “Кремінь” гратиме за “Говерлу”.

Як повідомляв УНН, БК "Кривбас" знявся із чемпіонату України з баскетболу.