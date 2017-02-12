Екс-гравець БК “Кривбас” підсилив “Запоріжжя”
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Віталій Мальчевський, який раніше захищав кольори “Кривбасу”, підсилив нову команду Валерія Плеханова “Запоріжжя”. Про це повідомили у ФБУ, інформує УНН-Центр.
Цього сезону В.Мальчевський здобував 9.3 очки та виконував 3.9 підбирання.
Минулого сезону баскетболіст став чемпіоном країни та виграв Кубок разом з южненським “Хіміком”, де набирав в середньому сім очок за гру та збирав близько чотирьох відскоків. Ще раніше новоспечений запоріжанин встиг провести декілька матчів за столичний “Будівельник” (2014/15), а починав свою баскетбольну кар’єру Мальчевський все в тому ж “Кривбасі”, за який виступав майже без перерв з 2007 по 2014 роки.
Нагадаємо, екс-гравець БК “Кремінь” гратиме за “Говерлу”.
Як повідомляв УНН, БК "Кривбас" знявся із чемпіонату України з баскетболу.