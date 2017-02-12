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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 44133 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-игрок БК "Кривбасс" усилил "Запорожье"

Киев • УНН

 • 9117 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 12 февраля. УНН. Виталий Мальчевский, который ранее защищал цвета "Кривбасса", усилил новую команду Валерия Плеханова "Запорожье". Об этом сообщили в ФБУ, передает УНН-Центр .

Экс-игрок БК "Кривбасс" усилил "Запорожье"

В этом сезоне В.Мальчевский получил 9.3 очка и выполнял 3.9 подбора.

В прошлом сезоне баскетболист стал чемпионом страны и выиграл Кубок вместе с "Химиком", где набирал в среднем семь очков за игру и собирал около четырех отскоков. Еще ранее игрок успел провести несколько матчей за столичный "Будивельник" (2014/15), а начинал свою баскетбольную карьеру Мальчевский все в том же "Кривбассе", за который выступал почти без перерывов с 2007 по 2014 годы.

Напомним, экс-игрок БК «Кремень» будет играть за "Говерлу".

Как сообщал УНН, БК "Кривбасс" снялся с чемпионата Украины по баскетболу .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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