Экс-игрок БК "Кривбасс" усилил "Запорожье"
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 12 февраля. УНН. Виталий Мальчевский, который ранее защищал цвета "Кривбасса", усилил новую команду Валерия Плеханова "Запорожье". Об этом сообщили в ФБУ, передает УНН-Центр .
В этом сезоне В.Мальчевский получил 9.3 очка и выполнял 3.9 подбора.
В прошлом сезоне баскетболист стал чемпионом страны и выиграл Кубок вместе с "Химиком", где набирал в среднем семь очков за игру и собирал около четырех отскоков. Еще ранее игрок успел провести несколько матчей за столичный "Будивельник" (2014/15), а начинал свою баскетбольную карьеру Мальчевский все в том же "Кривбассе", за который выступал почти без перерывов с 2007 по 2014 годы.
Напомним, экс-игрок БК «Кремень» будет играть за "Говерлу".
Как сообщал УНН, БК "Кривбасс" снялся с чемпионата Украины по баскетболу .