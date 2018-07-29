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Екс-голову Volkswagen підозрюють в ухиленні від сплати податків

Екс-голову Volkswagen підозрюють в ухиленні від сплати податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Колишнього голову правління німецького автомобільного концерну Volkswagen Мартіна Вінтеркорна, щодо якого зараз ведеться розслідування через "дизельний скандал", також підозрюють в ухиленні від сплати податків. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Прокуратура міста Брауншвейг зараз веде розслідування щодо цього.

За даними видання Bild am Sonntag, що вийшло другом у неділю, 29 липня, у 2016-2017 роках Вінтеркорн переказав декілька мільйонів євро на рахунок свого податкового консультанта. Також він відправив близько десяти мільйонів євро на рахунок у швейцарському банку, з яких кілька мільйонів - своїй дружині, яка також стала фігуранткою справи.

Повідомляється, що ці гроші могли бути подарунком дружині, але в такому випадку з них мав бути сплачений податок розміром у півмільйона євро. Адвокат Вінтеркорна Фелікс Дьор заперечує це.

"Це особиста справа, як він керує своїми активами", - заявив він.

У примітці слідчих йдеться, що ці гроші могли бути "заначкою" колишнього очільника Volkswagen, проти якого зараз ведеться розслідування через "дизельний скандал".

Нагадаємо, Апеляційний суд дев’ятого округу США в Сан-Франциско (штат Каліфорнія) ухвалив залишити в силі угоду про виплату німецьким автоконцерном Volkswagen компенсації в розмірі 10 млрд доларів у зв’язку з так званим "дизельним скандалом".

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