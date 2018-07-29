Экс-главу Volkswagen подозревают в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура города Брауншвейг сейчас ведет расследование по этому поводу.

По данным издания Bild am Sonntag, что получилось другом в воскресенье, 29 июля, в 2016-2017 годах Винтеркорн перевел несколько миллионов евро на счет своего налогового консультанта. Также он отправил около десяти миллионов евро на счет в швейцарском банке, из которых несколько миллионов - своей жене, которая также стала фигуранткой дела.

Сообщается, что эти деньги могли быть подарком жене, но в таком случае с них должен был быть уплачен налог размером в полмиллиона евро. Адвокат Винтеркорна Феликс Дьор отрицает это.

"Это личное дело, как он управляет своими активами", - заявил он.

В примечании следственных говорится, что эти деньги могли быть "заначка" бывшего главы Volkswagen, против которого сейчас ведется расследование из-за "дизельный скандал".

Напомним, Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) постановил оставить в силе соглашение о выплате немецким автоконцерном Volkswagen компенсации в размере 10 млрд долларов в связи с так называемым "дизельным скандалом".