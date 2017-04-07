Екс-голову столичного банку судитимуть за незаконне відчуження майна фінустанови
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Колишню голову правління ПАТ “Банк “Контракт” судитимуть за незаконне відчуження майна фінустанови. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Київською місцевою прокуратурою скеровано до Подільського райсуду столиці обвинувальний акт відносно екс-голови правління ПАТ “Банк “Контракт” за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Встановлено, що колишня голова правління банку здійснила незаконне відчуження приміщень фінустанови площею понад 1100 кв. м., що розташовані на території Подільського району, за ціною на 10 млн гривень нижче їх реальної вартості.
Дії екс-посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
Крім того, в межах розслідування повідомлено про підозру оцінювачу майна, який без здійснення огляду та фотозйомки вказаних приміщень склав завідомо підроблений звіт щодо їхньої вартостіза ч. 2 ст. 358 (складання оцінювачем завідомо підробленого офіційного документу) КК України.
Як повідомляв УНН, при закупівлі електрообладнання для ЮАЕС вкрали 8 млн грн держкоштів.